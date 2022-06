Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une première réponse pour Marcelo Gallardo !

Publié le 4 juin 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Luis Campos serait prêt à tourner la page Mauricio Pochettino et aurait dans son viseur un entraîneur qu’il aurait souhaité nommer à l’AS Monaco lorsqu’il était dans l’organigramme du club du Rocher. Cependant, le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi devrait échouer dans sa quête de la signature de Marcelo Gallardo au PSG, prêt à rester à River Plate jusqu’à la fin de son contrat.

Bien qu’il y a tout juste un an le PSG prenait la décision d’activer l’option présente dans le contrat de Mauricio Pochettino afin de le lier au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, les décideurs du club de la capitale semblent avoir fait le choix de se séparer de Pochettino et de lancer un nouveau cycle avec un autre entraîneur choisi par le tandem Nasser Al-Khelaïfi-Luis Campos. En effet, le conseiller du président Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà dressé une liste claire de deux coachs selon Le Parisien voire trois coachs dont Christophe Galtier d’après RMC Sport. Le profil de Marcelo Gallardo serait particulièrement apprécié par Campos et les dirigeants du PSG d’après Foot Mercato .

🚨Luis Campos fue director general del Mónaco y me consta que quiso llevar a Marcelo Gallardo. *️⃣Ahora, el colega informa que es uno de los candidatos en el PSG. *️⃣La info que tengo es que el DT piensa en cumplir su contrato con River hasta diciembre. https://t.co/ORuv8JHC4l — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 4, 2022

Pas de départ de Marcelo Gallardo de River Plate prévu pour cet été