Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Du côté de Rennes, la question est déjà réglée pour Bruno Génésio !

Publié le 5 juin 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Moqué lorsqu’il était sur le banc de l’OL, Bruno Génésio a su faire mentir ses détracteurs depuis son arrivée à la tête de Rennes. Son travail a été récompensé avec la belle saison réalisée par les Bretons. Et c’est loin d’être terminé. En effet, du côté du Roazhon Park, on l’assure : Génésio ne fera pas ses valises à l’occasion de ce mercato estival.

Ces dernières saisons, Rennes s’impose comme l’une des meilleures équipes en Ligue 1. Lors de cet exercice, les Bretons l’ont d’ailleurs encore montré, bien que cela ne se soit pas terminé de la meilleure des manières. Rennes a ainsi fini à la 4ème place, synonyme d’Europa League la saison prochaine, bien qu’en Bretagne, on rêve de plus et d’une possible qualification en Ligue des Champions. Cela n’a donc pas pu être possible, mais le travail d’un homme a été récompensé. Si Rennes est aujourd’hui là où il est, c’est grâce à Bruno Génésio, à l’initiative du jeu très offensif prônée par son équipe. De quoi d’ailleurs valoir à Génésio le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 qui lui a été remis lors des Trophées UNFP.

Olivier Cloarec : "Il n'y a pas l'ombre d'un doute, Bruno Genesio sera l'entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine..." Le président exécutif du club R&N s'est exprimé aujourd'hui pour TVR. Interview complète à retrouver en début de semaine @PenvenC @VSimonneaux pic.twitter.com/lmLEg54cv3 — TVR La chaîne (@TVR35) June 3, 2022

« Il n’y a pas l’ombre d’un doute… »