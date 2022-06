Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler a choisi sa future destination !

Publié le 4 juin 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Très peu utilisé cette saison par Mauricio Pochettino, Julian Draxler fait partie des noms régulièrement cités du côté des départs au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2024, l’Allemand ne semble toutefois pas avoir énormément de touches, même s’il a les idées claires sur ce qu’il souhaite faire la saison prochaine.

Les portes du Paris Saint-Germain sont grandes ouvertes. Après la prolongation de Kylian Mbappé, quasiment personne ne semble vraiment être à l’abri, avec Leonardo qui aurait d’ailleurs été remercié en marge de la dernière journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino devrait suivre, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, mais c’est surtout l’effectif du PSG qui devrait connaitre un énorme changement. Plus d’une dizaine de départs seraient en effet programmés, entre joueurs en fin de contrat et d’autres, poussés vers la sortie.

Draxler veut rentrer en Allemagne