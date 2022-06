Foot - Mercato - OM

Quatre attaquants qui pourraient rejoindre l’OM cet été

Publié le 5 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

L’Olympique de Marseille qui recherche des recrues dans le secteur offensif aurait déjà ciblé quelques profils. Alors que la saison vient de se terminer, maintenant place au mercato estival. Afin de se renforcer en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille cherche des renforts offensifs. Voici 4 attaquants qui pourraient rejoindre l’OM cet été.

Mohamed Bayo

Auteur de 14 buts en Ligue 1 cette saison, Mohamed Bayo devrait quitter Clermont cet été. West Ham était déjà intéressé l’hiver dernier avant que Clermont ne ferme toute porte de sortie. Bayo aime prendre les espaces dans le dos des défenseurs, c’est également un très bon finisseur en face à face. La moitié de ses buts sont venus de l'intérieur de la surface de réparation. Bayo est très à l’aise dans la formation 4-2-3-1 de Pascal Gastien qui est la formation la plus utilisée cette saison par le promu. C’est un joueur qui arrive à prendre très facilement sa position préférentielle et peut finir en une seule touche. Cette finition en une seule touche est quelque chose qu'il semble également avoir maîtrisé au fur et à mesure de la saison. Un autre aspect fascinant remarqué lors de l'étude des buts de Bayo, c’est qu’une bonne partie de ses buts se terminent en pleine lucarne hors de portée du gardien. Clermont est une équipe qui aime avoir la possession et qui joue rarement en contre-attaque, un peu comme l’OM.



Alors qu’il a déclaré qu’il aimerait découvrir autre chose la saison prochaine, l’international guinéen attirera les convoitises de plusieurs clubs européens sur le marché.



Il aura 24 ans en juin, l’âge où l’on commence très bien à connaitre son propre jeu.

Luis Sinisterra

Impliqué sur 19 buts en 30 matchs de championnat, Sinisterra est l’un meilleurs jeunes évoluant aux Pays-Bas. Il possède une capacité de dribble assez explosive. Très à l’aise en un contre un, il peut éliminer très facilement le défenseur adverse. Sa force est de tirer parti de son explosivité maximale sur de courtes distances pour battre les défenseurs et briser les lignes défensives exposées. Cela fait naturellement de lui une menace en transition, il est l’un des joueurs les plus dangereux offensivement du championnat néerlandais.



En plus d’être un très bon dribbleur, c’est une menace constante dans la profondeur un peu comme Raheem Sterling. Dans les grands matchs, il répond également présent dans les grands rendez-vous avec 11 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue Europa Conference. Un profil dont l’OM a fortement besoin pour apporter du danger offensivement hors Dimitri Payet.



À seulement 22 ans, il a un jeu déjà assez développé. Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2024, le colombien attirera les convoitises des clubs étrangers cet été.



S’il n’est pas encore prêt à être le meilleur joueur d’une équipe qui joue la Ligue des Champions, il peut très en être le deuxième ou troisième meilleur élément. Son jeu peut s’exporter à tous les championnats que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Italie et même en France.

Mercato - OM : Tout savoir sur Samuel Gigot, la prochaine recrue de Sampaoli ! https://t.co/hYcEn6WBAK pic.twitter.com/NkHRIX1Smi — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Lois Openda

Prêté par Bruges au Vitesse Arnhem, Lois Openda a réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière, celle de l’explosion. Le jeune belge a marqué 19 buts en 37 matchs de championnat.



La saison précédente il avait marqué 10 buts et fourni quatre passes décisives en 30 apparitions pour Vitesse en championnat. Cet été, il fera son retour à Bruges après son prêt de deux ans qui s’est avéré efficace aux Pays Bas. Lois Openda est un joueur qui ne cesse de progresser saison après saison et l’arrivée de ce jeune talent du côté de la cité phocéenne serait bénéfique pour l’avenir du club. Sous contrat jusqu’en 2024, le coût de son transfert est estimé à 5,5 millions d’euros.



Passé par le centre de formation du Standard de Liège, le belge ne devrait pas rester à Bruges la saison prochaine. Hormis l’Olympique de Marseille, le PSV Eindhoven et le club turc de Fenerbahce font partie des clubs fortement intéressés par le joueur de 22 ans.

Sékou Mara