Mercato - Barcelone : Lewandowski a provoqué un gros malaise après son annonce !

Foot - Mercato - Barcelone

L’avenir de Robert Lewandowski sera l’un des feuilletons de l’été. Après avoir rappelé son envie de quitter le Bayern Munich ce lundi, l’international polonais s'est mis à dos les dirigeants munichois avec qui il n’a pas communiqué depuis. De son côté, le FC Barcelone n’aurait toujours pas eu de réponse à son offre de 32M€.

« Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire ». Alors qu’il espérait pouvoir régler sa situation et faciliter son arrivée au FC Barcelone avec sa mise au point concernant son avenir, Robert Lewandowski semble s’être mis à dos les dirigeants du Bayern Munich qui n’auraient pas digéré cette déclaration…

There has been no contact between Bayern and Lewandowski since the latter's press conference with Poland. Bayern still insist on their position that Lewandowski will not be sold without an adequate replacement, which causes displeasure for the striker [@kerry_hau, @SPORT1] pic.twitter.com/xWvcdJNORi