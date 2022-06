Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est prévenu pour le transfert de cet attaquant !

Publié le 4 juin 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG, le Real Madrid compterait se consoler en recrutant Serge Gnabry, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Présent en conférence de presse avec la sélection allemande, Hans-Dieter Flick a pris position sur l'avenir de son attaquant.

Partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement opté pour la première option. Passé une nouvelle fois à côté du crack français (23 ans), Florentino Pérez aurait déjà identifié le nom de la cible pour l'oublier. En effet, le président du Real Madrid penserait à recruter Serge Gnabry, qui est sous contrat avec le Bayern le 30 juin 2023, cet été. Et il semblerait qu'il ait un gros coup à jouer sur ce dossier. Présent en conférence de presse avec la sélection allemande, Hans-Dieter Flick a fait passer un message clair sur l'avenir de Serge Gnabry.

pic.twitter.com/m00Sii3A6l — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022

«Il se demande s'il doit sortir de sa zone de confort»