Mercato - PSG : Pochettino, Zidane, Galtier... Mbappé aura son mot à dire !

Publié le 5 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Après sa récente prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait bien avoir un rôle important à jouer dans chaque décision de son club. Cela commencera bien sûr par l’identité du nouvel entraineur, alors que les joueurs de Mauricio Pochettino sont comptés.

Alors que l’on attend toujours l’officialisation du départ de Leonardo, au Paris Saint-Germain on travaille déjà sur le prochain dossier sensible de l’intersaison, avec le changement d’entraineur. Comme nous vous l’avons expliqué dès l’automne 2021, Mauricio Pochettino ne convainc pas les dirigeants du PSG, qui rêvent d’une arrivée de Zinedine Zidane. Ce dernier ne semble pourtant pas vraiment attiré par le projet parisien actuellement et d’autres noms ont donc fusé ces dernières semaines. C’est notamment le cas de Christophe Galtier, qui serait vraisemblablement le préféré de Luis Campos, le nouveau patron du sportif au PSG.

Mbappé sera consulté pour la succession de Pochettino