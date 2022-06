Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a eu la tête de Leonardo !

Publié le 5 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

D’ici peu, le PSG devrait officialiser ses premiers grands changements au sein de son organigramme. Mauricio Pochettino devrait ainsi laisser sa place à un autre entraîneur, tandis que Luis Campos va récupérer les commandes, prenant la place de Leonardo, démis de ses fonctions de directeur sportif. Un départ dont Kylian Mbappé ne serait pas étranger…

En 2019, le PSG avait rappelé Leonardo afin de remettre le club de la capitale sur de bons rails. Le Brésilien avait ainsi retrouver son poste de directeur sportif et son impact avait été immédiat. Toutefois, au fil des mois, la situation s’est dégradée autour de Leonardo, en froid avec les entraîneurs, certains joueurs et dont les résultats n’ont de cesse été pointés du doigt. Ainsi, cela faisait plusieurs semaines maintenant qu’un départ était dans l’ère pour le dirigeant de 52 ans. Finalement, le couperet serait tombé juste après la fin de la saison de Ligue 1. Suite à la rencontre face à Metz, Leonardo aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif par Leonardo. Rien n’est encore officiel à ce sujet, mais cela devrait l’être d’ici peu et c’est Luis Campos qui devrait venir le remplacer en tant que conseiller sportif du PSG.

Mercato - PSG : Dès son arrivée, Luis Campos veut faire une révolution ! https://t.co/CeoqE7CHbO pic.twitter.com/1JCp741qyO — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 4, 2022

Mbappé a eu le dernier mot !