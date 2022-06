Mercato - PSG : Le dossier Moise Kean chamboulé par Campos et Henrique ?

Foot - Mercato - PSG

Alors qu'il a laissé un très bon souvenir au PSG, Moise Kean pourrait faire son retour lors du prochain mercato estival. En effet, Leonardo se serait activé ces dernières semaines pour rapatrier l'attaquant italien. Toutefois, avec l'arrivée de Luis Campos, le PSG aurait calmé le jeu pour Moise Kean.

En difficulté du côté d'Everton, Moise Kean a retrouvé des couleurs au PSG lors de la saison 2020-2021. Actuellement à la Juventus, l'attaquant italien voit son nom être de nouveau lié au club parisien. En effet, le PSG aurait identifié le profil de Moise Kean pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino la saison prochaine. Et alors que Leonardo aurait commencé le travail sur ce dossier, Luis Campos et Antero Henrique auraient tout relancé.

Moise #Kean can leave #Juventus in the summer #transfers window: from #PremierLeague 2 clubs have asked info for him. Leonardo was working for his return at #PSG in the last weeks, but Campos and Antero currently have other priorities. #transfers