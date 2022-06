Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Rome, on dénonce une fake news pour José Mourinho !

Publié le 5 juin 2022 à 12h15 par Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG aurait placé plusieurs noms sur sa liste dont celui de José Mourinho. La rumeur d’un intérêt parisien pour le Portugais a grandi ces dernières heures. Mais d’après l’AS Rome, il n’y aurait absolument rien entre son entraîneur et le champion de France.

Plus le temps passe, plus les heures de Mauricio Pochettino au PSG sont comptées. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois maintenant, l’entraîneur argentin pourrait définitivement quitter le club de la capitale dans les jours à venir. La direction parisienne serait désormais à la recherche d’un nouveau technicien pour la saison prochaine et aurait déjà placé plusieurs noms sur sa liste comme ceux de Thiago Motta ou encore Christophe Galtier. Mais ces dernières heures, une autre piste a commencé à prendre de l’ampleur.

Mercato - PSG : Le Qatar sait déjà à quoi s'en tenir pour José Mourinho ! https://t.co/V8P6pWUrEC pic.twitter.com/zdmZrcQ42p — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 5, 2022

L’AS Rome dément totalement l’intérêt du PSG pour Mourinho