PSG : Un gros atout est révélé avant le choc !

Au sortir d’une nouvelle prestation aboutie face au Stade Briochin en Coupe de France (7-0), le PSG se prépare à de grosses échéances. Ce samedi, Paris reçoit Lille au Parc des Princes, avant de vivre une double confrontation dantesque face à Liverpool en Ligue des Champions. Pour ces gros affrontements, Luis Enrique se réjouit de l’apport du Parc des Princes afin de faire la différence.

La saison du PSG s’apprête à prendre un tout autre tournant. Surfant sur une très bonne dynamique en 2025, le club de la capitale va tenter de conserver son invincibilité en Ligue 1 avec la réception du LOSC ce samedi soir (21h05). Un match forcément conditionné par les affrontements européens que vont vivre les deux formations la semaine prochaine. Le PSG va recevoir Liverpool mercredi prochain tandis que Lille se déplacera à Dortmund mardi soir, deux matchs comptant pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions.

Le public du PSG, la clé face à Lille et Liverpool ?

Depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique n’a cessé de vanter le public parisien. Pour le technicien espagnol, ces deux rencontres compliquées à domicile seront l’occasion pour son équipe de sentir la ferveur du Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach parisien a affirmé que Lille et Liverpool étaient deux équipes similaires, et que le soutien des supporters serait essentiel.

« Avec nos supporters on a l'impression d'avoir un joueur de plus »

« Je crois qu'il y a des choses semblables entre Lille et Liverpool, des choses notamment sur le plan défensif qui peuvent s'approcher. Donc c'est un bon match pour nous. Lille c'est une très bonne équipe. L'équipe a une grande motivation pour montrer qu'on peut jouer contre tout le monde. Samedi on joue à la maison, avec nos supporters on a l'impression d'avoir un joueur de plus », a ainsi lâché Luis Enrique. Nul doute que le public du PSG sera au rendez-vous pour ces deux rencontres cruciales à domicile...