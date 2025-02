Ce joueur du PSG vit avec un autre homme

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Fabian Ruiz a quitté le Napoli pour s'engager en faveur du PSG. Arrivé pour une somme proche de 22,5M€ à Paris, l'international espagnol n'est pas venu seul. Comme il l'a avoué lui-même, Fabian Ruiz s'est fait un très bon ami à Naples, avec qui il vit désormais dans la capitale française.

Etincelant sous les couleurs du Napoli, Fabian Ruiz a séduit la direction du PSG. En effet, le club de la capitale a fait le nécessaire pour finaliser le transfert de l'international espagnol lors du mercato estival 2022. Plus précisément, le PSG a arraché Fabian Ruiz à la direction de Naples grâce à une offre à hauteur de 22,5M€.

Fabian Ruiz a signé au PSG en 2022

Lors d'un entretien accordé à l'émission Universo Valdano sur Movistar, Fabian Ruiz est revenu sur son emménagement à Paris. Et le milieu de terrain du PSG a avoué que l'un de ses meilleurs amis l'avait suivi dans la capitale français.

«Il vit à Paris avec moi»

« Mon adaptation au Napoli ? Ce qui est bien, c'est que j'avais Ancelotti comme entraîneur et son fils Davide qui parlait espagnol. À Naples, j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis et aujourd'hui, il est comme un frère, il vit à Paris avec moi. Le football italien m'a donné beaucoup de confiance, j'ai beaucoup progressé et j'ai amélioré ma capacité à marquer des buts. Surtout de l'extérieur de la surface », a confié Fabian Ruiz, le numéro 8 du PSG.