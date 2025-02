PSG : Le complot monté en coulisses contre Al-Khelaïfi

La rédaction

La polémique autour des droits TV en Ligue 1 a pris une nouvelle ampleur après la fuite d’une vidéo révélant des tensions entre présidents de clubs. Accusé d’être trop proche de Nasser Al-Khelaïfi, Vincent Labrune dénonce un complot contre lui et le PSG. Il a souhaité revenir sur certains points dans un entretien accordé au journal L’Équipe.

L’Équipe et France Télévisions ont fait fuiter une vidéo datant du 14 juillet 2024, montrant les tensions entre les présidents des clubs de Ligue 1. Cette vidéo a fait l'effet d'un tremblement de terre dans le monde du football et a amplifié les polémiques autour des droits TV et du diffuseur du championnat, DAZN. Vincent Labrune, président de la LFP, est sorti du silence et s'est exprimé dans L’Équipe sur de nombreux points évoqués lors de cet entretien.

Un complot contre Labrune et NAK ?

L'ancien président de l'OM est notamment revenu sur la proximité qui lui était reprochée avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et a dénoncé un complot : «C’est en effet beaucoup d’ennuis et peu de plaisir. Ma seule boussole, c’est l’intérêt général. Mais je ne suis pas dupe qu’il y a un petit groupe d’individus, depuis 2024, qui s’est organisé pour nuire aux intérêts du football français en général, aux miens en particulier, et à ceux du président du PSG. Ce sont ceux qui n’ont jamais accepté le résultat de l’élection de septembre dernier, où je rappelle avoir été élu à 86 %.»

«On parle de calomnies»

Le président de la Ligue répond aux accusations, notamment celles le traitant de «toutou» de Nasser Al-Khelaïfi : «Après, les reproches que l'on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on ? On parle de calomnies et de fantasmes. Je rappelle que Nasser Al-Khelaïfi ne m'a pas soutenu quand j'étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020, et que c'est moi qui ai mis fin, en 2023, au contrat de commercialisation de beIN Sports concernant les droits télé internationaux, qu’il avait depuis près de 10 ans. C'est un fait. Et un autre fait, c'est que le Qatar, qu'on le veuille ou non, est un investisseur majeur dans le football français depuis 14 ans.»