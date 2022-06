Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est trouvé dans le feuilleton Tchouaméni !

Publié le 6 juin 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Aurélien Tchouaméni aurait un accord de principe avec le Real Madrid depuis plusieurs jours. Toutefois, le club merengue serait encore loin d'avoir bouclé l'affaire pour le milieu de terrain de l'AS Monaco, même s'il afficherait une grande confiance et verrait le joueur tenir sa promesse en rejoignant le Santiago Bernabeu cet été.

Alors qu'il a brillé du côté de l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de lui faire confiance en Bleu . Et en plus de Didier Deschamps, plusieurs autres entraineurs seraient tombés sous le charme d'Aurélien Tchouaméni. En effet, le milieu de terrain de l'AS Monaco séduirait les plus grosses écuries européennes, et notamment le PSG de Mauricio Pochettino, ainsi que le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Malheureusement pour le club de la capitale, Aurélien Tchouaméni semblerait déjà être destiné à rejoindre la Maison-Blanche . Désireux de quitter la Ligue 1 pour tenter une nouvelle aventure à l'étranger, l'international français aurait même déjà un accord de principe avec le Real Madrid.

🚨 ÚLTIMA HORA🤝 Acuerdo Tchouaméni-Madrid pic.twitter.com/H3T1asti2F — Diario AS (@diarioas) June 6, 2022

Un accord de principe entre Tchouméni et le Real Madrid, mais...