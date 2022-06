Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Sadio Mané est réglé à 90% !

Publié le 6 juin 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le viseur du PSG et du Bayern, entre autres. Malheureusement pour le club de la capitale, l'international sénégalais serait plus que jamais parti pour signer à Munich. En effet, Sadio Mané aurait actuellement 90% de chances de porter les couleurs du Bayern la saison prochaine.

Après six saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Sadio Mané aurait des envies d'ailleurs. Plutôt que d'honorer son contrat jusqu'au bout, l'international sénégalais aimerait prendre le large dès cet été, soit un an avant la fin de son engagement. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au Bayern, emballés par l'idée de s'offrir les services de Sadio Mané lors du prochain mercato. Et il semblerait que les dés soient déjà jetés sur ce dossier, puisque la star de Liverpool serait plus que jamais parti pour signer à Munich.

Mercato : PSG, OM, Bayern Munich… Sadio Mané relance totalement son avenir ! https://t.co/m4eTPLZEYS pic.twitter.com/6WlptTwgnV — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Sadio Mané a 90% de chances d'aller au FC Bayern