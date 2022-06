Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première offre est dégainée pour le transfert de Sadio Mané !

Publié le 6 juin 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

Le PSG et le Bayern seraient à la lutte pour s'offrir les services de Sadio Mané cet été. Pour prendre les devants sur ce dossier, le club bavarois aurait formulé une première offre à Liverpool. Toutefois, les Reds de Jürgen Klopp auraient balayé d'un revers de la main la proposition du Bayern de Julian Nagelsmann.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané pourrait partir prématurément. En effet, les Reds de Jürgen Klopp pourraient être contraints de vendre leur attaquant sénégalais cet été s'ils ne réussissent pas à le prolonger au plus vite, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit à la fin de la saison prochaine. Conscient de la situation, le PSG et le Bayern seraient en embuscade pour boucler le transfert de Sadio Mané. D'ailleurs, le club emmené par Julian Nagelsmann auraient même déjà lancé sa première salve pour remporter son bras de fer avec l'écurie parisienne.

Liverpool rejette la première offre du Bayern pour Sadio Mané