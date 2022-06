Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face au Real Madrid, Campos et Mbappé n'abdiquent pas pour Tchouaméni !

Publié le 5 juin 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans son entrejeu cet été, le PSG aimerait recruter trois milieux de terrain. Le club de la capitale ciblerait donc Aurélien Tchouaméni, également convoité par le Real Madrid. D’ailleurs, la formation madrilène toucherait de plus en plus au but dans le dossier. Mais Luis Campos et Kylian Mbappé ne lâcheraient toujours pas l’affaire.

Afin de bâtir un effectif compétitif et capable d’aller loin en Ligue des champions, le PSG a déjà établi son plan de vol pour cet été. Le club de la capitale aimerait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central, d’un attaquant polyvalent, et de trois milieux de terrain à profils différents pour épauler Marco Verratti. Pour l’entrejeu, la direction parisienne aurait déjà quelques pistes en tête mais la priorité semble être celle menant à Aurélien Tchouaméni. Étincelant avec l’AS Monaco cette saison, l’international tricolore plairait à Luis Campos, qui essayerait de le convaincre de rejoindre le PSG. Cependant, la concurrence du Real Madrid serait plutôt relevée puisque la Casa Blanca toucherait peu à peu au but pour obtenir la signature du joueur de 22 ans.

Le Real Madrid se rapproche d’un accord avec Monaco, mais Mbappé et Campos poussent toujours pour Tchouaméni

Selon les informations de Goal , le Real Madrid serait sur le point de trouver un accord avec l’AS Monaco pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Cependant, le conseil d’administration merengue, conscient que le joueur de 22 ans est plutôt convoité sur le marché, essayerait de faire baisser le prix au maximum et serait soutenu par la volonté du milieu de terrain monégasque de rejoindre Madrid cet été. De son côté, le PSG serait actuellement dans une impasse, l’AS Monaco lui demandant plus d’argent s’il veut s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni cet été. Mais cela ne serait pas suffisant pour faire abandonner Kylian Mbappé et Luis Campos dans le dossier. Les deux hommes auraient appelé l’international tricolore et son entourage à plusieurs reprises pour le convaincre de signer à Paris. Et ils continueraient de pousser malgré le fait qu’Aurélien Tchouaméni aurait déjà défini le Real Madrid comme priorité pour son avenir. Mais un autre club pourrait s’inviter dans la bataille si une bonne opportunité se présente dans le dossier.

Semaine décisive pour le transfert de Tchouaméni