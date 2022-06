Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Tchouaméni sur son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 13h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait on ne peut plus proche d'un départ. Suivi de près par le PSG et le Real Madrid, l'international français serait sur le point de s'engager en faveur de la Maison-Blanche. Interrogé sur son avenir, Aurélien Tchouaméni a lâché ses vérités.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni aurait alerté les plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club du Rocher, l'international français serait en passe de faire ses valises et de signer à la Maison-Blanche . Mais comme l'a reconnu Aurélien Tchouaméni ce dimanche matin, il n'a pas encore pris sa décision finale quant à son avenir.

«Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore»