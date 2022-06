Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier, Motta... La priorité de Luis Campos, c'est lui !

Publié le 5 juin 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

Après avoir remercié Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi devrait en faire de même avec Mauricio Pochettino. Alors qu'il aurait été nommé en tant que conseiller sportif pour pallier le départ du directeur sportif du PSG, Luis Campos aurait déjà choisi le successeur du technicien argentin. En effet, le Portugais voudrait miser en priorité sur Christophe Galtier. Alors que Marcelo Gallardo serait le plan B de Luis Campos, la piste menant à Zinedine Zidane aurait été écartée.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de parapher un nouveau bail de trois ans avec le PSG. Après avoir convaincu son numéro 7 de rempiler, et de snober le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé sa révolution. En effet, le président du PSG aurait fait savoir à Leonardo qu'il n'allait pas continuer à assurer son rôle de directeur sportif. Pour remplacer ce dernier, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de nommer Luis Campos en tant que conseiller sportif. Et tout comme Leonardo, Mauricio Pochettino ne devrait plus faire long feu au PSG non plus. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Qatar pense à se débarrasser de son entraineur argentin depuis de longues semaines, et ce, parce qu'il rêve de voir Zinedine Zidane assurer sa succession. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le PSG aurait d'ailleurs lancé les grandes manoeuvres dernièrement.





Christophe Galtier, la priorité de Luis Campos ?

Selon les informations de TMW , le PSG aurait organisé une rencontre avec Zinedine Zidane ces derniers jours. Toutefois, le technicien français ne se rapprocherait pas du tout de Paris aujourd'hui, et ce, pour deux raisons. Premièrement, Zinedine Zidane attendrait toujours de prendre la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Deuxièmement, l'ex-coach du Real Madrid ne ferait pas partie des cibles favorites de Luis Campos pour la succession de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, il semblerait que la piste menant à Zinedine Zidane ait été définitivement abandonnée par le PSG à cause de son nouveau conseiller sportif.

Gallardo en plan B, Motta en plan C et Zidane oublié ?