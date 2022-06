Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une réponse claire pour José Mourinho !

Publié le 5 juin 2022 à 8h15 par Axel Cornic

Alors que Leonardo semblait avoir un faible pour Antonio Conte et qu’à Doha on ne pense qu’à Zinedine Zidane, Luis Campos a glissé une nouvelle piste pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Le nouveau patron du sportif souhaiterait en effet miser sur José Mourinho, qui a remporté la Ligue Europa Conférence cette saison, avec l’AS Roma.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Mauricio Pochettino ne convainc pas les propriétaires du club, qui souhaiteraient l’écarter à un an de la fin de son contrat. Selon nos informations, ils n’ont d’yeux que pour Zinedine Zidane... qui à en croire les dernières indiscrétions ne semble pas vraiment tenté par le PSG. L’ancien du Real Madrid souhaiterait attendre qu’une place se libérer à la tête de l’équipe de France, alors que le contrat de Didier Deschamps se termine en décembre prochain. Ainsi, d’autres pistes ont été explorées du côté du PSG...

Mourinho aurait assuré à la Roma qu’il restera au moins une saison de plus