Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour José Mourinho !

Publié le 4 juin 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Alors que les jours de Mauricio Pochettino sont comptés, les noms fusent du côté du Paris Saint-Germain pour l’identité du nouvel entraineur. Selon nos informations le favori des propriétaires du PSG reste Zinedine Zidane, mais des nouvelles pistes ont pris de l’ampleur ces derniers jours avec Christophe Galtier et José Mourinho.

La colonie portugaise du Paris Saint-Germain va-t-elle s’agrandir la saison prochaine ? Comme nous vous l’expliquons sur le10sport.com depuis l’automne dernier, Mauricio Pochettino ne convainc pas et devrait quitter le PSG lors des prochaines semaines. Pour le remplacer le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse, mais il semble finalement préférer attendre qu’une place se libère en équipe de France, avec le contrat de Didier Deschamps qui se termine en décembre prochain. Ainsi, deux nouveaux noms sont évoqués depuis quelques heures avec Christophe Galtier de l’OGC Nice, mais surtout José Mourinho, qui a remporté la Ligue Europa Conférence avec l’AS Roma.

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Mourinho réfléchirait à une arrivée au PSG ! https://t.co/KWvLx2rehb pic.twitter.com/WFI5wZoOUY — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 4, 2022

Mourinho ne pense pas du tout au PSG