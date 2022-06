Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est fixé pour l'arrivée de Mourinho à Paris !

Publié le 4 juin 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors que le PSG compte se séparer de Mauricio Pochettino dans les prochains jours, Luis Campos travaille sur sa succession et aurait notamment placé les noms de Christophe Galtier et José Mourinho sur sa short-list. Cependant, la piste menant au Special One semble complexe puisque le Portugais se plaît du côté de la Roma.

Ça bouge au PSG ! Après le licenciement de Leonardo, l’avenir de Mauricio Pochettino semble acté, et l'Argentin devrait prochainement faire ses valises. Alors que son arrivée n'a pas encore été officialisée, Luis Campos travaille déjà sur la question du futur entraîneur, et plusieurs pistes ont été activées par celui qui va occuper la fonction de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Christophe Galtier, entraîneur de l’OGC Nice, est notamment visé, tout comme José Mourinho, actuellement en poste à l’AS Rome, Mais le Special One aurait d'autres plans pour son avenir.





Mourinho parti pour rester à la Roma