Craquage à l’OM : Longoria se fait démonter en direct !

Axel Cornic

C’est une polémique sans précédents qui a frappé l’Olympique de Marseille après la défaite face à l’AJ Auxerre (3-0), avec Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli qui en ont payé les conséquences. Mais avec la rencontre face au FC Nantes qui approche, tout le monde semble vouloir rapidement tourner la page, afin de se concentrer sur la suite de la saison.

Circulez, il n’y a rien à voir. Après avoir remué ciel et terre, criant à la « corruption », l’OM semble être rentré dans le rang. Il faut dire que la réponse a été assez claire, avec une lourde suspension infligée au président Pablo Longoria, que l’on ne reverra plus au bord d’un terrain de Ligue 1 avant septembre prochain.

75M€ - OM : L'annonce en direct de Riolo sur Greenwood !

➡️ https://t.co/IDt9qyOoy1 pic.twitter.com/UBFpU6tKeJ — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

« J'espère qu'ils vont vite rentrer dans le rang et qu’il n’y aura plus d’incidents »

Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours pour appeler au calme et c’est le cas d'Éric Di Meco, au micro de RMC Sport. « J'espère qu'ils vont vite rentrer dans le rang et qu’il n’y aura plus d’incidents » a déclaré l’ancienne légende de l’OM.

« On sait le mal que ça peut faire dans le vestiaire »

« Je ne comprends pas comment ils ont pu faire cette stratégie. On sait le mal que ça peut faire dans le vestiaire » a estimé Di Meco, qui avait déjà laissé entendre récemment que l’OM s’était trompé de combat en s’attaquant à l’arbitrage depuis la suspension de Mehdi Benatia, en janvier dernier.