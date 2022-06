Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va avoir gain de cause pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui ouvrira officiellement ses portes en Ligue 1 le 10 juin, le PSG compterait profiter de cette fenêtre des transferts afin de mener à bien diverses opérations. Le dossier Ousmane Dembélé serait sur la table du président Nasser Al-Khelaïfi bien que son nouveau conseiller sportif Luis Campos s’y opposerait. Néanmoins, Thomas Tuchel pourrait finalement rafler la mise et attirer le joueur du FC Barcelone à Chelsea.

Et si le destin d’Ousmane Dembélé l’amenait à s’engager du côté du PSG en retrouvant la Ligue 1 où tout a commencé pour le champion du monde ? Formé au Stade Rennais qui l’a lancé dans le grand bon du monde professionnel en 2015/2016, Dembélé ne s’est pas éternisé au sein de l’élite du football français et s’est rapidement envolé au Borussia Dortmund où Thomas Tuchel l’a pris sous son aile. Encore une fois, une saison a suffi à celui qui allait devenir champion du monde avec l’Équipe de France pour aller voir ailleurs et signer au FC Barcelone à l’été 2017 dans la foulée du transfert de Neymar au PSG. En parlant du PSG, les décideurs parisiens verraient en Dembélé le successeur idéal pour assurer la succession d’Angel Di Maria qui a quitté le club de la capitale libre de tout contrat en mai dernier. Pour des raisons financières, la prolongation de son contrat courant jusqu’au 30 juin tarde à se concrétiser au FC Barcelone, le clan Ousmane Dembélé réclamant un salaire et une prime à la signature que le comité de direction du FC Barcelone, présidé par Joan Laporta, ne serait pas prêt à verser. Pour autant, l’opération Ousmane Dembélé ne ferait pas l’unanimité au PSG.

Campos s’opposerait à Al-Khelaïfi pour l’arrivée de Dembélé…

Alors que Leonardo aurait été démis de ses fonctions dans la foulée de la dernière journée de Ligue 1 le 21 mai dernier, Luis Campos va prendre sa succession, mais pas en tant que directeur sportif comme ce fut le cas du Brésilien, mais plutôt en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, un rôle qu’il avait tenu au LOSC auprès de Gérard Lopez. D’après Le Parisien, Campos ne serait pas emballé par l’option Ousmane Dembélé et refuserait de faire le nécessaire afin d’attirer l’ailier du FC Barcelone au PSG. Néanmoins, Foot Mercato a bien pris le soin de rappeler le 26 mai dernier que Nasser Al-Khelaïfi serait lui-même aux commandes de cette opération et serait le seul décisionnaire, souhaitant voir Dembélé débarquer au PSG. Pour autant, la volonté du président du PSG pourrait ne mener à rien en raison d’une vieille connaissance en la personne de Thomas Tuchel.

Chelsea favourites to complete a deal to sign Barcelona's Ousmane Dembele this summer, talkSPORT understands #CFC https://t.co/Zs65qziulL — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

Thomas Tuchel se rapprocherait du but avec Ousmane Dembélé