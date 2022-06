Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Problème en vue pour les ventes de Luis Campos !

Publié le 6 juin 2022 à 16h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de dégraisser une bonne partie de son effectif cet été pour assainir les finances, le PSG envisage donc d’opérer à un certain nombre de ventes. Mauro Icardi et Danilo Pereira semblent notamment concernés, mais les deux hommes ont fait savoir ces dernières heures qu’ils n’avaient aucunement l’intention de changer d’air…

L’été s’annonce particulièrement agité au sein du PSG, et ce à plusieurs niveaux ! Kylian Mbappé a récemment acté sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, mettant ainsi un terme à un long feuilleton étant donné que le Real Madrid souhaitait absolument le recruter, mais le mercato s’annonce encore long et mouvementé pour le PSG. Luis Campos vient remplacer Leonardo à la direction sportive du club de la capitale, et cette nomination va logiquement être suivie dans la foulée d’un changement d’entraîneur (Zidane ? Galtier ? Motta?) puisque Mauricio Pochettino ne sera pas conservé par le Qatar. Et Campos aura ensuite une autre mission de taille pour le mercato du PSG…

Le PSG doit vendre mais…

En effet, le PSG a prévu un certain nombre de ventes cet été afin d’alléger sa masse salariale, de se débarrasser de ses indésirables et de récupérer des liquidités sur le marché. Plusieurs profils ont été ciblés en interne à cet effet, et l’un des noms qui revient le plus depuis plusieurs mois concerne Mauro Icardi. Le buteur argentin de 27 ans, engagé jusqu’en juin 2024, déçoit depuis deux ans au PSG, et le Qatar souhaite s’en débarrasser. Mais dans une strory postée sur Instagram ce lundi, Icardi affiche son intention de rester au Parc des Princes : « Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance? J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup, je vous embrasse fort depuis l'Afrique, avec les gorilles, avec les fidèles et tous mes amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme vous. A bientôt », a lâché Icardi en réponse à un article de la presse italienne soulignant son maigre bilan de la saison au PSG. Mauro Icardi envisage donc de rester, ce qui pourrait plomber les plans de Luis Campos pour les ventes, et l’Argentin n’est pas le seul…

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Mauro Icardi sur son avenir ! https://t.co/K4ch09xX7d pic.twitter.com/AVZziMbXta — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Danilo, comme Icardi, n’envisage pas de partir