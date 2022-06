Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Seko Fofana, la première surprise de Campos à Paris ?

Avec Luis Campos aux manettes, le PSG s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé, mais différent des précédents. Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, qui entamera bientôt officiellement ses nouvelles fonctions, veut changer les mentalités et privilégiera des joueurs susceptibles de s’intégrer plus facilement dans le collectif, à défaut d’ajouter de nouvelles stars dans l’effectif. Seko Fofana correspond notamment au profil de joueur recherché par le Portugais, qui songerait à recruter le milieu du RC Lens.

La révolution du projet QSI a déjà démarré au PSG ! Alors que Leonardo a été informé qu’il ne serait plus le directeur sportif du club à la reprise, c’est Luis Campos qui prendra la relève en tant que conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi en charge de l’équipe première. Tandis qu’Antero Henrique s’occupera de son côté des départs, l’ancien homme fort de l’AS Monaco et du LOSC tentera de remodeler l’effectif parisien, et l’un des gros chantiers se situera dans l’entrejeu. Hormis Marco Verratti, aucun milieu n’est intransférable, de quoi placer Ander Herrera, Leandro Paredes, Danilo Pereira ou encore Idrissa Gueye sur un siège éjectable durant l’été. À l’inverse, Luis Campos planche sur plusieurs dossiers de taille pour injecter du sang neuf dans ce secteur, avec au moins deux renforts espérés. La piste Paul Pogba n’est plus aussi chaude qu’auparavant tandis qu’Aurelien Tchouameni est proche du Real Madrid, mais Seko Fofana resterait en bonne position sur la short-list du PSG.

Le PSG s'intéresse à Seko Fofana

Ce lundi, Le Parisien confirme en effet la présence de Seko Fofana sur la short-list du PSG. Avec 10 buts et 2 passes décisives en 41 apparitions, le capitaine du RC Lens a livré une saison d’excellente facture, en participant notamment aux 38 rencontres des Sang et Or en Ligue 1 sans avoir été freiné par les blessures et les suspensions, un élément qui a souvent fait défaut au PSG. Naturellement, Seko Fofana suscite des convoitises sur le marché alors que son départ est à l’ordre du jour. Dernièrement, le10sport.com vous révélait que l’OL avait surveillé très attentivement les prestations du milieu de 27 ans tout au long du dernier exercice, et les Gones sont aujourd’hui disposés à passer à l'action, tout comme une flopée de clubs européens, à l’instar de Newcastle, qui n’hésitera pas à sortir le chéquier pour s’attacher les services de l’Ivoirien, apparaissant comme une priorité aux yeux des Magpies selon nos informations. L’Olympique de Marseille songerait également à se positionner si ses finances le lui permettent.

Seko Fofana et le RC Lens dans l’inconnu pour la suite