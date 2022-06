Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de théâtre se confirme pour Di Maria !

Publié le 6 juin 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Bien que son destin s'écrivait du côté de Turin alors que la Juventus semblait être la favorite pour sa signature, Angel Di Maria pourrait bien troquer la tunique du PSG pour celle du FC Barcelone avec qui les discussions auraient déjà été entamées et un accord semblant être tout proche…

Après avoir effectué sept saisons pleines au PSG, bien que son statut ait évolué lors du dernier exercice et notamment en raison de la forte concurrence en attaque avec l’arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria a fait ses adieux au Parc des princes en pleurs le samedi 21 mai dernier face au FC Metz (5-0). Et alors qu’un départ du côté de la Juventus semblait être bien parti, les discussions ayant considérablement avancées dans ce sens, Mundo Deportivo a affirmé ce lundi qu’Angel Di Maria ferait patienter la Vieille Dame en attente d’une offre du FC Barcelone, visiblement intéressé par son profil et sa situation contractuelle, Di Maria étant agent libre depuis son départ du PSG.

Barça y Di María, operación en el horno. 🔥🔜El argentino prefiere jugar en España y el área deportiva azulgrana, con la que ya ha tenido contactos, lo ve con muy buenos ojos. Experiencia, polivalencia y rendimiento inmediato. Ambas partes han hablado y quieren hacerlo. pic.twitter.com/8h5r1dSj1D — Relevo (@relevo) June 6, 2022

Angel Di Maria veut aller au Barça et cette volonté est réciproque !