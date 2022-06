Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern ferme la porte à un départ de Lewandowski !

Publié le 6 juin 2022 à 18h30 par La rédaction

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski est suivi par le FC Barcelone. Cependant, Uli Hoeness a rappelé que le club bavarois n’entendait pas s’en séparer si jamais aucun remplaçant ne débarquait. De mauvaise augure pour le Barça…

Arrivé au Bayern Munich en 2014, Robert Lewandowski a tout remporté avec le club munichois. Mais après huit belles saisons, l’international polonais souhaite quitter la Bavière pour se lancer un nouveau défi dans un championnat qu’il ne connaît pas. « Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire », confiait-il récemment. A la recherche d’un numéro 9, le FC Barcelone le suit de près et discute depuis plusieurs mois avec Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski. Mais au Bayern, le sujet agace.

« Je vois une bonne chance que nous ayons une équipe attractive l'année prochaine - avec Robert Lewandowski »

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, est revenu sur la question d’un départ en abordant le mercato du club bavarois. « Je pense qu'ils sont en train de bricoler très intensivement la nouvelle équipe, et si tout ce qu'ils m'ont présenté cette semaine arrive, alors je vois une bonne chance que nous ayons une équipe attractive l'année prochaine - avec Robert Lewandowski », conclut le dirigeant allemand dans un entretien accordé à SPORT1 . Pas de quoi rassurer le FC Barcelone qui va devoir négocier avec le Bayern Munich pour les convaincre de libérer le Polonais de sa dernière année de contrat…

🗣️ULI HOENESS TAMBIÉN OPINA DEL CASO LEWANDOWSKI🔴El presidente de honor del Bayern "recomendaría" al polaco que "SE QUEDE un año más". 🤔"Veo una buena posibilidad de tener un equipo atractivo el año que viene... con Robert". Vía 'Sport1'. pic.twitter.com/wYDx8dbfcv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2022

« Je plaiderais en tout cas, comme tous les autres au club, pour qu'il reste encore un an »