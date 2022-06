Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le verdict est tombé pour ce joueur de Mourinho !

Publié le 6 juin 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara, transféré librement et gratuitement à Aston Villa, l'OM aimerait s'offrir les services de Jordan Veretout. Et heureusement pour Pablo Longoria, José Mourinho lui laisserait la voie totalement libre sur ce dossier. En effet, le coach de l'AS Rome aurait décidé de se débarrasser du milieu de terrain français cet été.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara s'est engagé officiellement avec Aston Villa. Pablo Longoria, le président olympien, va donc voir son crack de 22 ans rejoindre les Villans librement et gratuitement cet été. Pour combler le vide que va laisser Boubacar Kamara à Marseille, l'OM aurait activé la piste menant à Jordan Veretout. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions d' Il Messaggero, Pablo Longoria aurait déjà dégainé une offre à hauteur de 8M€ pour faire plier l'AS Rome. Et alors que les Giallorossi joueraient la montre pour le moment, le président de l'OM peut déjà afficher un large sourire.

"I give 100%, I do anything for the team." 🗣️The first interview with @BoubaKamara_4! 🙌 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 24, 2022

José Mourinho va se débarrasser de Jordan Veretout cet été