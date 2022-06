Foot - Mercato - OM

Mercato : C'est reparti pour un tour pour la vente de l'OM !

Publié le 6 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Jusqu'ici, Thibaud Vézirian était l'un des très rares journalistes à évoquer la vente de l'OM. Depuis près d'un an et demi, il annonce que le club phocéen est vendu. En parallèle, Frank McCourt ne cesse de démentir, mais Romain Molina apporte lui aussi des informations qui vont dans le sens d'une vente. Tout est relancé !

Depuis plus d'un an et demi, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que l'OM est vendu. « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement », confiait récemment le journaliste. Mais ce n'est pas suffisant pour déstabiliser Pablo Longoria qui réaffirmer l'implication de Frank McCourt après l'obtention de la deuxième place en Ligue 1. « Depuis que je suis arrivé au club, Frank McCourt est une personne très investie sur le projet. Il m’a donné personnellement beaucoup de confiance, beaucoup de courage pour faire des choses. C’est lui qui voulait absolument venir pour le dernier match de la saison, partager ces moments avec sa famille. Je considère que, pour lui, vivre ce type de moments dans le monde du sport, dans le monde du football, à côté de sa famille, c’est incroyable. Avant le match, il voulait absolument parler avec Sampaoli, lui donner de la confiance. Quand tu possèdes un club, c’est pour vivre de tels moments, ce type d’émotions. Son niveau d’investissement dans le club est récompensé par des soirées comme celle-ci. Personnellement, en tant que président, je suis content qu’il ait pu vivre ce type d’émotions », assurait le président de l'OM.

Romain Molina confirme que l’OM peut être vendu dans le mois de Juin à l’Arabie Saoudite 🇸🇦 et aux Émirats Arabes Unis 🇦🇪 #VenteOM Force à tout ceux qui sont restez droits dans leurs bottes les frères pic.twitter.com/JmLDJWbwp1 — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 2, 2022

Molina confirme, le clan McCourt s'agace