Mercato - OM : Longoria calme tout le monde pour la vente du club !

Publié le 27 mai 2022 à 2h45 par Arthur Montagne

Malgré les nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM, Pablo Longoria assure que Frank McCourt est toujours très investi à Marseille.

Depuis plus d'un an, la vente de l'OM fait grandement parler. Il faut dire que le journaliste Thibaud Vézirian avait annoncé que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen au milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal. L'officialisation était visiblement imminente, mais cela fait un an et demi que les supporters de l'OM attendent. Et pourtant, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que tout est bouclé. Mais dans le même temps, Pablo Longoria, président du club marseillais, assure de son côté que Frank McCourt est toujours très investi.

McCourt est toujours impliqué

« Depuis que je suis arrivé au club, Frank McCourt est une personne très investie sur le projet. Il m’a donné personnellement beaucoup de confiance, beaucoup de courage pour faire des choses. C’est lui qui voulait absolument venir pour le dernier match de la saison, partager ces moments avec sa famille. Je considère que, pour lui, vivre ce type de moments dans le monde du sport, dans le monde du football, à côté de sa famille, c’est incroyable. Avant le match, il voulait absolument parler avec Sampaoli, lui donner de la confiance. Quand tu possèdes un club, c’est pour vivre de tels moments, ce type d’émotions. Son niveau d’investissement dans le club est récompensé par des soirées comme celle-ci. Personnellement, en tant que président, je suis content qu’il ait pu vivre ce type d’émotions », assure-t-il au micro de RMC .