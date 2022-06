Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum a posé une grosse condition pour son départ !

Publié le 6 juin 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Arrivé en provenance de Liverpool avec le statut d’un milieu de terrain complet et qui allait faire un grand bien à l’entrejeu du PSG, Georginio Wijnaldum a connu bien des difficultés lors de son premier exercice et son aventure parisienne pourrait déjà toucher à sa fin au vu des plans estivaux du PSG sur le marché. Néanmoins, Wijnaldum attendrait de connaître le prochain entraîneur du club.

Georginio Wijnaldum a été la première recrue estivale du PSG lors du mercato de 2021. En effet, le Paris Saint-Germain avait annoncé l’arrivée libre de tout contrat de l’international néerlandais au tout début de l’Euro lors de la première quinzaine du mois de juin. Et alors que son profil polyvalent était très attendu par la direction du PSG et les supporters parisiens pour apporter un véritable plus dans l’entrejeu de l’effectif de Mauricio Pochettino, la première saison de Wijnaldum a été délicate. Au point où un départ du Néerlandais revient avec insistance dans la presse ces dernières semaines. Mais quelle est la position du principal intéressé ? Fabrizio Romano a apporté un complément d’information à ce sujet.

Wijnaldum attend de connaître le prochain entraîneur avant de potentiellement partir !