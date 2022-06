Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réunion cruciale programmée pour Steve Mandanda !

Publié le 6 juin 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Positionné pendant plusieurs mois dans un rôle de doublure en raison de la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda fait face à un gros dilemme. Le gardien va devoir faire un choix entre quitter l'OM ou prolonger son aventure marseillaise, sans avoir la certitude d'obtenir du temps de jeu. Il devrait rencontrer ses dirigeants, très prochainement, pour faire le point sur son avenir.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Jorge Sampaoli a récompensé Steve Mandanda en lui permettant de disputer les dernières rencontres de Ligue 1. Mais il n'est pas question pour l'expérimenté gardien de revivre une nouvelle saison dans l'ombre de Pau Lopez. Concurrencé par le portier espagnol, l'international français n'a pas eu la chance d'enchaîner les rencontres en championnat. Agé de 37 ans, Mandanda se pose des questions sur son avenir à l'OM, son club de cœur, alors que se profile la prochaine Coupe du monde.

Mandanda va rencontrer Longoria et Sampaoli