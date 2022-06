Foot - Mercato

Icardi, Payet, Kimpembe… Toutes les infos mercato du 6 juin

Publié le 6 juin 2022 à 18h00 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2022 à 18h02

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

PSG : La sortie fracassante de Mauro Icardi sur son avenir !

En guise de réponse à un article publié par la presse italienne et qui dézingue son bilan de cette saison avec le PSG, Mauro Icardi a répondu frontalement au journaliste concerné en diffusant une story sur Instagram sur laquelle il indique qu'il n'envisagerait pas de partir durant le mercato malgré son statut d'indésirable : « Je suis en Afrique Alessandro, l'année prochaine je te laisse organiser mes vacances si tu veux. Ou ces discours sont-ils juste des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance? J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup, je vous embrasse fort depuis l'Afrique, avec les gorilles, avec les fidèles et tous mes amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme vous. A bientôt ». Le message est passé pour Icardi.



OM : L'avenir de Dimitri Payet dicté par... Florian Thauvin ?

Joueur indispensable de Jorge Sampaoli à l'OM, Dimitri Payet aurait tapé dans l'oeil des Tigres de Monterrey. Après André-Pierre Gignac en 2015 et Florian Thauvin en 2021, l'écurie mexicaine pourrait donc une nouvelle fois aller piocher à l'OM pour son mercato, mais il lui faudrait envisager un départ de Thauvin afin de rendre l'opération Payet réalisable sur le plan financier.



PSG : Kimpembe réclame un gros salaire au Qatar pour continuer !

Dimanche, en conférence de presse, Presnel Kimpembe a jeté un froid sur son avenir au PSG : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement ». Et pour cause, L'Equipe a indiqué dans ses colonnes du jour que Kimpembe souhaitait revoir son salaire à la hausse, à hauteur de celui que perçoit Marquinhos au PSG, soit aux alentours d'1M€ par mois.



PSG : Tchouaméni affiche un souhait fort pour son transfert !

Bien qu'il ait fait part dans la journée de dimanche qu'il n'avait pas encore fait son choix lors d'un entretien accordé à Téléfoot , Aurélien Tchouaméni ne tiendrait pas le même discours en coulisse. Devant le PSG et Liverpool qui se serait retiré, le Real Madrid bénéficierait de la préférence du Français avec qui un accord aurait déjà été trouvé d'après AS . Ce lundi après-midi, RMC Sport a même confié qu'Aurélien Tchouaméni aimerait que son transfert au Real Madrid soit rapidement bouclé.



PSG : Di Maria a pris une grande décision pour signer au Barça !