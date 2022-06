Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni affiche un souhait fort pour son transfert !

Publié le 6 juin 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Alors que les discussions traîneraient entre l’AS Monaco et le Real Madrid pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni, l’international français espérerait que son transfert soit rapidement bouclé alors qu’un accord final pointerait le bout de son nez entre les différentes parties. Le PSG et Luis Campos savent déjà à quoi s’en tenir.

Pour repartir sur de nouvelles bases, les hauts décideurs du PSG semblent avoir fait le choix de licencier Leonardo, bien qu’aucune annonce concrète n’ait eu lieu de la part du champion de France. Et pour succéder au directeur sportif du Paris Saint-Germain, le choix des Parisiens s’est porté sur Luis Campos qui devrait devenir le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. À l’instar de Leonardo avant lui, Luis Campos garderait un oeil sur l’évolution de la situation d’Aurélien Tchouaméni. Certes, l’international français est contractuellement lié jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco. Néanmoins, son transfert semble être d’actualité pour cet été. Mais pas forcément pour le PSG bien que le club de la capitale soit intéressé. Le Real Madrid aurait pris l’avantage ces derniers temps.

🚨 ÚLTIMA HORA🤝 Acuerdo Tchouaméni-Madrid pic.twitter.com/H3T1asti2F — Diario AS (@diarioas) June 6, 2022

Un accord proche entre l’ASM et le Real Madrid, Tchouaméni met la pression !