Mercato - Real Madrid : Ancelotti active une nouvelle piste XXL pour oublier Mbappé !

Publié le 6 juin 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé lui a finalement tourné le dos en optant pour une prolongation de contrat de dernière minute avec le PSG, le Real Madrid est en quête d'un plan B pour l'oublier. Après avoir identifié le profil de Serge Gnabry, le club emmené par Carlo Ancelotti penserait désormais à Gabriel Jesus. En effet, l'attaquant brésilien de Manchester City aurait été proposé au Real Madrid, qui serait ouvert à l'idée de le recruter.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Malgré un accord de principe avec le club merengue - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le champion du monde français a finalement choisi de parapher un nouveau bail de trois ans avec le PSG. Une nouvelle qui a forcément dévastée le Real Madrid, désormais contraint d'aller voir ailleurs et de se pencher sur de nouvelles pistes pour renforcer son attaque cet été.

Gabriel Jesus proposé au Real Madrid ?

Pour oublier Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti aurait d'abord coché le nom de Serge Gnabry, qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'au 30 juin 2023. Alors que l'attaquant allemand peinerait à s'entendre avec sa direction pour prolonger, le coach du Real Madrid pourrait profiter de la situation pour le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Et en plus de Serge Gnabry, Carlo Ancelotti aurait une autre piste à exploiter depuis peu pour le club merengue...

🚨🇧🇷 Gabriel Jesús, ofrecido al Atlético y Real Madrid | Informa @antonmeana 💸 Su entorno sondea a ambos clubes y pide 5 millones netos por temporada✖️✅ El Atlético dice 'no' y al Madrid le gusta, pero ser extracomunitario lo complica⏱️ Termina en 2023 y necesita minutos pic.twitter.com/L3zTqwcTsV — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 5, 2022

Le Real Madrid prêt à s'offrir Gabriel Jesus, mais...