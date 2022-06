Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande révélation de l’avocate de Mbappé sur sa prolongation !

Publié le 6 juin 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Femme de l’ombre, Delphine Verheyden a beaucoup fait parler ces derniers mois, l’avocate gérant notamment la carrière de Kylian Mbappé. Plusieurs médias annonçait notamment que celle-ci militait pour un départ du joueur, qui a finalement prolongé avec le PSG. Cependant, Delphine Verheyden assure au contraire ne pas se soucier des choix sportifs de ses clients.

Annoncé au Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé semblait condamné à quitter le PSG en tant qu’agent libre. Finalement, le club de la capitale française est parvenu à rattraper son retour sur son rival madrilène en convainquant le Bondynois de renouveler son bail jusqu’en juin 2025. Un feuilleton qui a suscité de très nombreuses rumeurs, impliquant plusieurs membres du dossier, dont Delphine Verheyden. Très discrète, l’avocate gère la carrière de plusieurs sportifs, dont Kylian Mbappé, et plusieurs médias en Espagne assuraient que celle-ci insistait en interne pour que le champion du monde tricolore s’engage avec le Real Madrid, le meilleur choix selon elle pour permettre à Mbappé de changer de dimension comme l’avançait notamment le média ABC en début d’année. Cependant, dans le cadre d’un podcast baptisé Pause et animé par Alexandre Mars, Delphine Verheyden a mis les choses au clair concernant son rôle avec les athlètes.

Mercato - PSG : La prolongation de Kylian Mbappé fait exploser son prix ! https://t.co/nP0RSiD2aU pic.twitter.com/zAwW1KIHXE — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

« Les clients me choisissent pour ça, car je ne vais pas me mêler du sportif »