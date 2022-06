Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Kylian Mbappé fait exploser son prix !

Publié le 6 juin 2022 à 12h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG plutôt que d’aller découvrir un nouveau challenge au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé a repris une valeur considérable sur le marché avec ce nouveau bail au sein du club de la capitale.

Après des mois d’incertitudes, de spéculations et surtout de rebondissements, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, et la nouvelle a été officialisée le 21 mai dernier au moment de clôturer la saison en Ligue 1. L’attaquant français a ainsi mis un terme à un feuilleton qui aura duré un an, et cette décision de signer un nouveau contrat XXL avec le PSG a logiquement des répercussions sur sa valeur marchande.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé perd déjà patience… https://t.co/0Zpcta7sbL pic.twitter.com/jHGCOc6FcJ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 4, 2022

Mbappé vaudrait 206M€

En effet, selon la dernière étude des valeurs de transfert publiée par le très sérieux CIES, Kylian Mbappé est redevenu le joueur le plus cher du Monde avec ce nouveau contrat au PSG, atteignant ainsi la valeur de 206M€. L’attaquant français se positionne juste devant le Brésilien Vinicius Junior (Real Madrid, 185M€) et le Norvégien Erling Haaland (transféré du Borussia Dortmund à Manchester City, 153M€). Un montant qui devrait refroidir les éventuels prétendants de Mbappé pour l'été prochain...