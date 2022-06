Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Mauricio Pochettino sort du silence !

Publié le 6 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 juin 2022 à 21h35

Bien que Luis Campos, futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, semble se rapprocher d’un accord total pour la nomination de Christophe Galtier à la tête de l’effectif du PSG selon RMC Sport, Mauricio Pochettino s’est dit « calme » pour son poste d’entraîneur et a fait un point sur sa situation.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino faisait déjà débat chez les décideurs du PSG, que ce soit à Paris même et au Qatar. Finalement, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé devrait engendrer le licenciement de Leonardo et la venue de Luis Campos en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Un nouveau cycle serait souhaité par Campos le bâtisseur qui compterait s’appuyer sur un homme de confiance à la tête de l’effectif du PSG, en la personne de Christophe Galtier. RMC Sport a même affirmé que les deux hommes travailleraient en coulisse pour une nouvelle collaboration après celle du LOSC. Cependant, Mauricio Pochettino ne se voit pas encore démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2023.

💬 Pochettino habló sobre su futuro en el programa 'Vaques Sagrades' de @esport3: "Tengo un año más de contrato"https://t.co/ls2y6GXAAG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2022

Pochettino est «calme» à la lecture des rumeurs…

« Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme ». Voici le message que Mauricio Pochettino a dans un premier temps fait passer pour l’émission Vaques Sagrades d’ Esport 3 et dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Par la suite, l’entraîneur du PSG a tenu à faire savoir qui lui fallait encore un peu plus de temps pour mettre en place la totalité de sa vision et que pour l’effectif parisien puisse tourner à plein régime. « Nous devons donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l'équipe n'est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d'obtenir de bons résultats en Ligue des champions. Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l'élimination de Madrid. Nous avons gagné la ligue, comme l'ont fait d'autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J'aime City parce qu'ils ont donné à Guardiola l'opportunité de construire. Cela lui a donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin d'une période comme celle-là. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions ».

« Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d'apprentissage quotidienne »