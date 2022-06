Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie retentissante de Lewandowski sur son avenir !

Publié le 6 juin 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Lors d'un entretien accordé à la presse polonaise ce lundi, Robert Lewandowski a fait le point sur son avenir au Bayern Munich. L'international polonais a, une nouvelle fois, évoqué son envie de quitter le club allemand, dès le prochain mercato estival. Agé de 33 ans, il est annoncé avec insistance au FC Barcelone.

Le divorce est acté entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Le joueur de 33 ans est en froid avec ses dirigeants depuis plusieurs semaines. La raison ? Il estime que ses dirigeants lui ont manqué de respect en essayant de recruter Erling Haaland. Vexé, l'attaquant polonais aurait demandé à son agent, Pini Zahavi, de lui trouver une nouvelle destination. Le représentant de Lewandowski discuterait avec le FC Barcelone, à la recherche d'un avant-centre.

Czy piłkarze zarabiają za dużo? Robert Lewandowski: Nie będę się dopasowywał https://t.co/LD93xJ7Nk1 — Onet Sport (@OnetSport) June 6, 2022

« Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern »