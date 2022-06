Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a-t-il raison d’insister pour Christophe Galtier ?

Publié le 7 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien que son contrait ait été renouvelé par le PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino ne devrait pas survivre au changement à la tête de la section sportive parisienne. Futur conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Christophe Galtier tout en ayant coché le nom d’un autre coach en tant qu’alternative. Mais l’entraîneur de l’OGC Nice est-il le meilleur choix possible pour le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG devrait entrer dans une nouvelle ère dans les projets jours, ou du moins, lancer un nouveau cycle à la tête duquel Leonardo ne gérera pas la section sportive. En coulisse, le Brésilien aurait déjà été démis de ses fonctions de directeur sportif dans la foulée de la dernière journée de Ligue 1 le 21 mai dernier, moment où le PSG a fêté son dixième sacre de champion de France. Pour combler le vide laissé par Leonardo, mais pas occuper son poste de directeur sportif, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain semblent avoir fait le choix de nommer Luis Campos conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant portugais a une idée claire pour mener à bien le premier gros changement de la nouvelle ère parisienne : Christophe Galtier.

Mercato - PSG : L'arrivée de Christophe Galtier prend forme ! https://t.co/XFS1LQWRs9 pic.twitter.com/pKPJMo90iz — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Ça chauffe pour Christophe Galtier au PSG, mais est-ce le meilleur choix ?