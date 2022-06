Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lopetegui plombé par le passage d'Unai Emery ?

Publié le 7 juin 2022 à 15h00 par Pierrick Levallet

Ne faisant plus vraiment l’unanimité au PSG, Mauricio Pochettino pourrait bien être invité à quitter le club cet été. De son côté, la direction parisienne serait à la recherche d’un nouvel entraîneur et aurait placé un nouveau nom sur sa liste : celui de Julen Lopetegui. Cependant, Luis Campos devrait se heurter à quelques complications dans le dossier, notamment à cause du FC Séville.

Cette saison pourrait bien être la dernière de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. L’entraîneur argentin, qui a subi une élimination précoce en Ligue des champions contre le Real Madrid, pourrait bien ne pas faire long feu au sein du club de la capitale. Depuis un certain temps maintenant, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ. De son côté, Luis Campos se serait déjà mis au travail en explorant plusieurs pistes pour assurer la succession de l’Argentin. Quelques noms ont d’ailleurs été liés au PSG comme Christophe Galtier, Thiago Motta, José Mourinho, Sérgio Conceição, Ruben Amorim ou encore Zinédine Zidane, le grand rêve du Qatar comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais un autre entraîneur pourrait rejoindre cette longue liste puisque ce mardi, Estadio Deportivo a révélé que le PSG serait intéressé par Julen Lopetegui. Toutefois, le dossier ne devrait pas être simple à gérer pour Luis Campos.

Le FC Séville pourrait compliquer les choses pour Lopetegui

À en croire le média espagnol, le FC Séville ne voudrait pas revivre le même scénario qu’avec Unai Emery (qui avait rejoint le PSG en juin 2016). À l’époque, les Andalous avaient déjà bien avancé dans leur mercato et avaient été contraints de lui trouver un successeur. Visiblement, le pensionnaire de La Liga ne voudrait pas revivre cela et ne serait donc pas vraiment ouvert à un départ de Julen Lopetegui cet été. De plus, Monchi aurait déjà planifié la composition d’équipe pour la saison prochaine. Naturellement, les plans du directeur sportif du FC Séville se retrouveraient totalement chamboulés si Julen Lopetegui venait à rejoindre le PSG cet été. Le quatrième du championnat espagnol suivrait donc avec attention ce qu’il se passe du côté de la capitale française et prierait pour qu’un autre entraîneur atterrisse sur le banc parisien. Dernièrement, la tendance pour l’avenir de Julen Lopetegui était fixé sur une continuité au FC Séville. Luis Campos devrait donc éprouver quelques difficultés à aller au bout de cette piste. Et il pourrait finalement se résoudre à se tourner vers un autre nom pour la succession de Mauricio Pochettino.