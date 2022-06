Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La messe est dite pour Mauricio Pochettino...

Publié le 7 juin 2022 à 12h30 par La rédaction

Arrivé au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino ne devrait pas continuer d’entraîner le PSG la saison prochaine. Responsable d’un nouveau naufrage sur la scène européenne, le technicien argentin ne rentrerait plus dans les plans des dirigeants, qui tentent de lui trouver un remplaçant…

L’incertitude demeure autour du futur entraîneur du PSG. Avec un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino n’est pas du tout certain de continuer sur le banc du PSG. De plus, la saison mitigée du PSG et surtout l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’aides pas l’entraîneur argentin. Actif en interne, Leonardo a déjà fait ses valises alors que Luis Campos devrait bientôt arriver en tant que directeur sportif. Mauricio Pochettino pourrait donc faire l’objet d’un second départ. Afin de le remplacer, plusieurs noms sont revenus avec insistance du côté du PSG. Dans une interview accordée à la chaîne Esport3 , l’Argentin s’est plaint du manque de temps au sein du club: « Il faut donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des Champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l’équipe n’est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d’obtenir de bons résultats en Ligue des Champions. Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l’élimination de Madrid. Nous avons gagné le championnat, comme l’ont fait d’autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J’aime City parce qu’ils ont donné à Guardiola l’opportunité de construire. Ils lui ont donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin de cela. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des Champions. Mais il y a beaucoup d’impatience dans le club. Je pense qu’on va chercher la bonne formule pour que les joueurs, le staff technique et la direction puissent tous aller dans la même direction. »

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Mauricio Pochettino sort du silence ! https://t.co/DV0C2deOqT pic.twitter.com/6LIlnVYJZj — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Les jours de Pochettino sont comptés