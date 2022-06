Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lourde concurrence pour recruter Jonathan Clauss !

Publié le 7 juin 2022 à 12h10 par La rédaction

Auteur d’une saison impressionnante avec le RC Lens, Jonathan Clauss a tapé dans l’œil de Pablo Longoria, le président de l’OM. L’international français intéresse également l’Atlético de Madrid, ainsi que d’autres clubs dont le nom n’a pas fuité. Du côté du RC Lens, on est conscient qu’il sera difficile de le conserver cet été…

Brillant pour ses six premiers mois à l’OM, Pol Lirola s’est totalement éteint cette saison. Trimballé à plusieurs postes par Jorge Sampaoli, le latéral espagnol n’a pas convaincu et il pourrait déjà quitter l’OM cet été. Pour le remplacer, Pablo Longoria a une idée : Jonathan Clauss. Encore très performant avec le RC Lens, l’international français avait évoqué une possible arrivée du côté de l’OM : « L’OM ? Jouer une compétition européenne évidemment que c’est un objectif personnel. Partir pour partir ça ne m’intéresse pas. Mais si c’est pour découvrir quelque chose de solide avec un grand projet sportif, ça sera compliqué de dire non ».

👀 Los motivos del Atlético para interesarse en Jonathan Clauss📊 Clauss ha sido el mejor lateral de la Ligue 1 (por encima de Achraf), según Olocip🔥 Ha contribuido a generar o evitar más de 11 goles de los esperados https://t.co/RiLlMzq8Sc — Diario AS (@diarioas) June 7, 2022

L’Atlético est là, mais pas que…