Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Rabiot tout proche de boucler un retour inattendu ?

Publié le 7 juin 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Actuellement à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. En Italie, la presse assure en effet que Véronique Rabiot serait en train de recoller les morceaux avec les dirigeants parisiens pour boucler un incroyable retour de son fils, qui reste toutefois un joueur très apprécié par Massimiliano Allegri à Turin.

Le milieu de terrain est l’un des grands chantiers de l’été au Paris Saint-Germain. Lors des prochaines semaines, plusieurs éléments pourraient être poussés vers la sortie et cela serait notamment le cas de Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Ander Herrera, ce qui laissera un grand vide dans l’entrejeu. Qui va donc pouvoir accompagner Marco Verratti, qui semble être le seul intouchable dans ce secteur de jeu ? Le nom de Paul Pogba a été évoqué, avec la fin de son contrat à Manchester United qui en fait forcément un joueur très intéressant. Mais c’est finalement un autre international français qui pourrait débarquer, qui connait d’ailleurs très bien le PSG...

Mercato - PSG : Le clan Rabiot travaille à un incroyable retour ! https://t.co/1k5V50Z2YZ pic.twitter.com/2KQk0kfO9b — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

Le clan Rabiot pousse pour un retour au PSG

Il Corriere dello Sport a tout récemment révélé que Véronique Rabiot voudrait recoller les morceaux avec le Paris Saint-Germain, afin de pouvoir boucler un retour de son fils Adrien Rabiot. Pour rappel, ce dernier avait quitté son club formateur en 2019 dans des circonstances controversées. Il avait en effet refusé de prolonger son contrat à l’époque et avait passé quasiment une saison en tribune, avant de rebondir à la Juventus. Là-bas il n’a pas vraiment rencontré le succès attendu, puisque si Maurizio Sarri, Andrea Pirlo et tout récemment Massimiliano Allegri ont misé sur lui, il n’a jamais su confirmer sur la longueur. Le possible retour de Paul Pogba à Turin, mais également le remue-ménage qui aura lieu dans le milieu de la Juventus pourraient ainsi accélérer son départ.

Manchester United et Newcastle également dans le coup