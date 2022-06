Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos et Kimpembe déjà menacés avec Luis Campos ?

Publié le 7 juin 2022 à 9h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré leurs statuts de cadres du projet QSI et du vestiaire, Marquinhos et Presnel Kimpembe n’ont pas toujours été irréprochables cette saison aux yeux de la direction du PSG. Et Luis Campos prévoit d’ailleurs de faire venir un nouveau concurrent à leur poste au cours du mercato estival.

Dimanche, Presnel Kimpembe (26 ans) n’avait pas hésité à faire passer un message fort à la direction du PSG au sujet de son avenir : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement ». De son côté, Marquinhos négocierait depuis maintenant de nombreuses semaines une prolongation de contrat alors que, comme Kimpembe, son bail actuel court jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Mais Luis Campos pourrait remettre en cause leur statut en interne.

PSG : Un malaise provoqué par le mercato pour Kimpembe ? https://t.co/3cqwXMn9ua pic.twitter.com/ZLnmlRTyMl — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Un nouveau défenseur recruté par le PSG ?