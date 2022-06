Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tenté un coup à la Christophe Galtier…

Publié le 7 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant le nouveau grand favori du PSG pour venir prendre la relève de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Christophe Galtier fait figure de pari inédit de la part du Qatar. Pourtant, on y retrouve beaucoup de similarités avec la nomination de Laurent Blanc à l’été 2013…

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne sera vraisemblablement pas conservé par le PSG cet été. L’entraîneur argentin devrait être limogé très prochainement, dans la lignée du directeur sportif Leonardo qui a déjà été remplacé en coulisses par Luis Campos. L’une des grandes priorités du nouveau directeur sportif du PSG sera donc d’aller dénicher un nouvel entraîneur capable de répondre aux attendes du Qatar, et la piste menant à Zinedine Zidane ayant pris un sérieux coup de froid ces derniers jours, c’est désormais Christophe Galtier (OGC Nice) qui fait figure de favori pour venir reprendre le banc du PSG. À en croire les dernières tendances, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC aurait d’ailleurs déjà donné son feu vert au PSG pour débarquer cet été.

Galtier-Blanc, des similarités dans le choix

Ce choix porté vers Christophe Galtier pourrait être considéré en apparence comme un énorme coup de poker relativement surprenant, et pourtant, le PSG avait déjà opté pour un pari similaire à ce poste il y a maintenant neuf ans. Suite au départ de Carlo Ancelotti et après avoir essuyé de nombreux refus sur le marché des entraîneurs, la direction parisienne avait finalement décidé de nommer Laurent Blanc, dont la seule expérience en club avant de débarquer au PSG se limitait à son passage de trois ans chez les Girondins de Bordeaux (2007-2010). Bien sûr par la suite, Blanc a occupé le poste de sélectionneur de l’équipe de France pendant deux ans dans une période d’après-Domenech très sombre, mais c’est surtout en Gironde qu’il a fait ses preuves puisque, comme Galtier sur le banc du LOSC l’an dernier, Laurent Blanc y avait été champion de France. Comme Galtier, il n’était pas le premier choix du Qatar pour venir diriger le PSG et faisait plutôt figure d’outsider. Et bien sûr, comme Galtier, Laurent Blanc était l’un des entraîneurs français en pleine montée en puissance à cette époque, et le pari avait été plutôt réussi par le PSG puisque son passage de trois saisons avait été le plus régulier du projet QSI en terme de résultats.

