Mercato - PSG : Un contrat à la Cristiano Ronaldo pour Salah ?

C’est bientôt la fin entre Mohamed Salah et Liverpool ? Son engagement contractuel touche à son terme et l’Egyptien a même fait savoir qu’il effectuait sa dernière année à Anfield. Direction le PSG ou l’Arabie saoudite ? L’exode saoudien semble plus probable à l’instant T, d’autant plus qu’un pont d’or se dessinerait vers Riyad.

Cristiano Ronaldo a été la première superstar à faire le choix de quitter le Vieux Continent pour l’Arabie saoudite fin décembre 2022. Depuis, d’autres têtes d’affiche ont suivi son exemple comme Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez pour ne citer qu’eux. Neymar a fait partie des joueurs partis s’exiler en Saudi Pro League, mais a vu son contrat être rompu par Al-Hilal cet hiver. La cause ? Son ex-entraîneur Jorge Jesus estimait qu’il n’était plus physiquement apte au haut niveau. « La vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues trop difficiles pour lui ».

Le départ de Neymar comblé par Salah à Al-Hilal ?

Selon GiveMeSport, Al-Hilal a sorti 45M€ de ses caisses afin d’assurer la résiliation de son contrat. N’ayant plus le salaire XXL de Neymar à assumer, les dirigeants saoudiens aimeraient attirer une star d’un tout autre calibre : Mohamed Salah. En fin de contrat à Liverpool le 30 juin prochain, le meilleur buteur des Reds cette saison n’a toujours pas trouvé d’accord pour rallonger son bail au sein du club de la Mersey.

Al-Hilal voudrait offrir à Mohamed Salah un pont d’or

D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, Mohamed Salah bénéficierait d’un pont d’or si jamais il donnait son aval à Al-Hilal. Pour la simple et bonne raison que les décideurs de la Saudi Pro League auraient à cœur de lui offrir un package financier similaire à celui de Cristiano Ronaldo, soit 192M€ par saison. Et qu’en pense Mohamed Salah ? Annoncé au PSG et en Arabie saoudite, le principal intéressé a affirmé à Sky Sports début janvier qu’il se trouvait dans la dernière année de son aventure à Liverpool.

« Jusqu'à présent ? Oui. Au cours des six derniers mois, il n'y a pas eu de progrès, nous sommes loin de tout progrès, alors nous devons juste attendre et voir. La première chose qui figurait sur la liste était de gagner la Premier League avec Liverpool. Dans les interviews que j'ai données ces sept ou huit dernières années, j'ai toujours dit que je voulais gagner la Ligue des champions. Mais c'est la première fois que je dis que je veux vraiment gagner la Premier League avec Liverpool ».