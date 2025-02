Rayan Cherki et le PSG, c’est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Rayan Cherki semblait proche de rejoindre le PSG l’été dernier, le transfert est désormais exclu. Malgré un accord initial avec le club parisien, l'absence de nouvelles de Cherki, couplée à ses discussions avec le Borussia Dortmund, a contrarié les dirigeants du PSG. Cette situation définitive écarte le talent lyonnais de la capitale.

Cet hiver, le nom de Rayan Cherki a encore fait parler. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a fait l’objet d’une nouvelle offensive de la part du Borussia Dortmund, dégainant une offre de 22.5M€, insuffisant pour John Textor, désireux d’en tirer un meilleur prix cet été. Le BVB s’était déjà positionné par le passé, tout comme le PSG, les deux clubs étant à la lutte pour son transfert il y a quelques mois. Mais de son côté, le club de la capitale n’a pas relancé le dossier, et ne compte pas le faire.

« Le joueur n'a plus donné de nouvelles »

« Le PSG va-t-il recruter Cherki ? La réponse est simple : non, affirme Laurent Perrin, chef adjoint du service sports du Parisien à l’occasion d’un live organisé par le quotidien francilien sur son site internet. Cherki s'était mis d'accord avec le PSG au mois de juin dernier. Il avait discuté avec Luis Campos, Luis Enrique et même le président Al-Khelaïfi. Tout le monde semblait ravi de conclure ce transfert, un accord avec Lyon avait été trouvé. Et puis le joueur n'a plus donné de nouvelles. »

« Les trois hommes forts du club ne sont pas du genre à pardonner »

Un retournement de situation qui ferme désormais la porte du PSG à Rayan Cherki. « Les dirigeants parisiens ont appris qu'il négociait avec le Borussia. Cette volte-face a profondément vexé les trois hommes forts du club. Et ils ne sont pas du genre à pardonner. Cherki a sans doute été mal conseillé car il aurait vraiment sa place dans cette équipe », confie Laurent Perrin. Le10Sport.com vous avait révélé dès le 16 août dernier que le PSG avait tourné la page Cherki, et cela ne devrait pas changer.