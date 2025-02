Transfert au PSG : La grande désillusion !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal vient à peine de se terminer, le PSG aurait déjà bouclé une recrue pour la saison prochaine. En effet, à l'intersaison, c'est Renato Marin qui devrait débarquer à Paris en provenance de l'AS Rome. Le club italien pensait pourtant avoir fait le nécessaire pour garder le gardien de 18 ans, mais c'était donc sans compter sur le PSG.

Voilà une signature à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Au cours des derniers jours, il a été révélé que le PSG avait acté la future arrivée d'un gardien de 18 ans, Renato Marin. Aujourd'hui à l'AS Rome, il arrive au terme de son contrat et c'est donc du côté de Paris qu'il devrait poursuivre sa carrière. Il Tempo a d'ailleurs confirmé la future arrivée de Marin au sein du club de la capitale, apportant d'autres précisions à ce dossier.

5 ans au PSG !

A compter de la saison prochaine, Renato Marin devrait donc être un joueur du PSG. Le média italien fait savoir que l'actuel gardien de l'AS Rome devrait parapher un contrat de 5 ans avec le club de la capitale et un salaire annuel de 600 000€ à la clé. Une sacrée désillusion pour le club de la Louve, qui pensait pouvoir continuer l'aventure avec Marin.

L'AS Rome pensait avoir fait le plus dur

C'est libre que Renato Marin va quitter l'AS Rome. Mais comme expliqué par Il Tempo, la direction romaine pensait avoir fait ce qu'il fallait en décembre dernier et l'optimisme était de mise. Mais voilà que ça a un peu tergiversé et le PSG en a profité pour sécuriser la signature du gardien de 18 ans. Et même l'ultime tentative de Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'AS Rome, n'aura rien changé. Direction donc Paris pour Marin, attendu dans la capitale française à l'intersaison pour rejoindre un secteur de l'effectif de Luis Enrique déjà bien fourni.